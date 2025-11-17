Manresa celebra la 15a Setmana dels Drets dels Infants sota el lema «El Dret a la Tribu»

Manresa dedicarà la 15a Setmana dels Drets dels Infants al lema El Dret a la Tribu, una reivindicació del paper essencial de les famílies i la comunitat en el creixement dels infants. El programa inclou l'acte institucional del 21 de novembre a la plaça Major i la Gran Festa dels Drets dels Infants del 22 de novembre al pati del Casino, a més de diverses activitats prèvies i paral·leles.
El Dret a la Tribu, al centre de la commemoració
Manresa tornarà a reivindicar, amb motiu del Dia Internacional dels Drets dels Infants, la importància de créixer en entorns segurs, estimats i vinculats a la comunitat. La 15a Setmana dels Drets dels Infants posa el focus en el lema El Dret a la Tribu: a estar en família i amb les persones que els estimen, un missatge que reivindica l'acompanyament afectiu i el suport col·lectiu com a base del desenvolupament de la infància.
La commemoració, que es desplega al voltant del 20 de novembre, inclou un seguit de propostes educatives, lúdiques i participatives adreçades a infants, famílies i centres educatius per reforçar el sentiment de pertinença i la necessitat d'una xarxa comunitària que vetlli pel benestar dels més petits.
Acte institucional a la plaça Major: creació de la gran tribu
L'esdeveniment central tindrà lloc el divendres 21 de novembre, de 3/4 d'11 a 12 del migdia, a la plaça Major. Hi participaran alumnes de 4t de primària d'un ampli ventall de centres educatius: Escola Bages, Les Bases, FEDAC Manresa, La Flama, Institut Escola Manresa, La Salle, Oms i de Prat, Pare Algué, Renaixença, Valldaura i Vedruna.
El treball previ desenvolupat a onze escoles durant els mesos d'octubre i novembre culminarà en una acció simbòlica: la creació de la gran tribu dels infants de Manresa. Amb aquest gest col·lectiu, els nens i nenes faran visible el missatge que cap infant de la ciutat hauria de sentir-se sol o exclòs.
La lectura del manifest El Dret a la Tribu anirà a càrrec de l'alumnat de l'Institut Escola Manresa, que donarà veu a les reflexions sorgides de les activitats educatives prèvies. L'acte estarà amenitzat musicalment per Carles Cuberes Martínez, encarregat de conduir la celebració.
Abans de l'acte, els infants gaudiran d'un esmorzar de germanor i d'una dinàmica participativa a la plaça, reforçant el caràcter comunitari de la jornada.
La Gran Festa dels Drets dels Infants, al pati del Casino
Com a gran cita familiar, la Festa dels Drets dels Infants se celebrarà dissabte 22 de novembre, de 2/4 d'11 a 1 del migdia, al pati del Casino. Serà una matinal plena de tallers, jocs, contes i propostes artístiques que convidaran els infants a conèixer els seus drets i expressar la seva mirada sobre el món.
Enguany hi haurà una novetat destacada: l'alumnat de 4t de l'Institut Escola Manresa, que ja haurà participat en l'acte institucional, repetirà la lectura del manifest a 2/4 d'1 del migdia, aquesta vegada davant famílies, professionals i entitats vinculades a la infància.
El programa d'activitats inclou:
- 10.30 h - Taller de lectura assistida amb gossos, amb la Golden Retriever Sam, adreçat a infants de 6 a 10 anys. L'activitat requereix inscripció prèvia via correu electrònic.
- 11 h - Taller El dret a créixer en Tribu per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, a càrrec d'Espai Vida.
- 11.45 h - Ballada de gegants i capgrossos dinamitzada pels Joves Geganters de Manresa.
- 12 h - Conte de Maneluti sobre la Fada Belluerna, protagonista d'un viatge màgic fins a Manresa per celebrar les festes de Nadal.
- Final - Ball fi de festa conduït també per Maneluti, amb la participació de famílies i infants.
La festa compta amb la col·laboració d'entitats que formen part d'aquesta tribu manresana dedicada a la infància: Campi qui Jugui, Joves Geganters, Creu Roja Bages, Espai Francesc d'Assís, Espai Vida, Institut Escola Manresa, Lab 0-6 UManresa, Ludoteca Ludugurus, Playmobil Manresa i Save the Children.
Altres activitats i iniciatives paral·leles
La programació de la Setmana dels Drets dels Infants va començar ja el cap de setmana amb la 7a edició del Kapla al Museu de l'Aigua i el Tèxtil, una activitat intergeneracional de joc de construcció impulsada pel CAE i el Parc de la Séquia - Fundació Aigües de Manresa.
El mateix 20 de novembre, coincidint exactament amb el Dia Internacional dels Drets dels Infants, se celebrarà una gimcana per a infants de 4 a 12 anys, que han d'assistir-hi acompanyats d'una persona adulta. Aquesta activitat, organitzada per la Ludoteca Ludugurus i Creu Roja Bages, requerirà reserva prèvia via WhatsApp (678 404 933).
L'Ajuntament de Manresa, a través de la Regidoria d'Infància i Joventut, coordina el conjunt d'activitats amb la col·laboració de diverses entitats locals que treballen per garantir que tots els infants creixin amb l'acompanyament i l'afecte d'una comunitat forta i cohesiva.