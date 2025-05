Salut construirà el nou centre d'atenció primària a Santpedor en quatre anys

El Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Ajuntament de Santpedor han acordat agilitar la construcció d'un nou Centre d'Atenció Primària (CAP) a Santpedor en un terreny municipal. En un comunicat, Salut explica que l'aprovació d'un decret llei el passat mes de març per simplificar la contractació pública permet al CatSalut ser més àgil en el procés de construcció.

Aquest nou escenari se suma al fet que el consistori ja disposa d'un espai municipal on poder construir el nou equipament i, segons s'explica, això farà que el nou CAP estigui llest en quatre anys. Abans d'optar per aquesta via, inicialment es va valor una ampliació en mòduls, també per les noves necessitats assistencials de l'àrea bàsica que requerien més espais.

Cal tenir en compte que la construcció del nou CAP era una demanda veïnal de Santpedor, que havia iniciat un procés de consulta popular.