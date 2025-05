Santpedor acull els tercers premis Drac, un concurs literari infantil i juvenil de l'Escola Jeroni de Moragas

Dijous al matí, l'Auditori Convent de Sant Francesc de Santpedor acollia l'entrega dels premis Drac, un certamen literari impulsat per l'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas d'Ampans amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santpedor i Abacus Manresa. En aquesta edició el gènere literari escollit ha estat el cal·ligrama. S'han presentat unes 180 obres de diferents centres de Santpedor i Castellnou.

L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Santpedor Agustí Comas i de la regidora d'Educació Mireia Vall; així com la responsable d'Abacus Manresa, Lis Escolà. Comas ha destacat la importància de gaudir treballant en la nostra llengua a les escoles i el fet de poder col·laborar des de la primera edició en esdeveniments com aquests premis, que enriqueixen i reforcen la xarxa educativa dels dos municipis.

El jurat, format per Pilar Goñi, directora de Ràdio Manresa i Canal Taronja TV; David Bricollé, periodista del Regió7; Petra Vilanova, il·lustradora; Clara Fons, escriptora i propietària de l'editorial Alè; Jordi Badia, filòleg, i per part de la Fundació Ampans, Xènia Mauriz, dissenyadora gràfica; Glòria Rodrigo, psicopedagoga de l'escola Jeroni de Moragas; Cristina Mellado, logopeda, i Queralt Badia, logopeda també i membre de la comissió organitzadora dels premis, han hagut de valorar la creativitat, l'adequació del text en clau poètica, l'originalitat en el tema proposat i el disseny per presentar el cal·ligrama. Les valoracions han permès obtenir com les quatre propostes guanyadores:

Categoria primària (cicle inicial): Les bruixes i les maduixes de Les flors i les abelles, aula de 1r d'escola L'Olivar.

Categoria primària (cicle mitjà): La Pau d'El diable, aula de 4rt de l'escola Riu d'Or.

Categoria primària (cicle superior): Tradicions d'Els barretins, aula de 6è de l'escola L'Olivar.

Categoria ESO: La vida de Gaudí de Les tallarines enllaunades, aula C6 de l'escola Jeroni de Moragas.

El jurat ha destacat la participació i la gran qualitat de les obres fetes per part dels alumnes. Els guanyadors han estat guardonats amb xecs regal amb un import de 100 euros en material escolar o llibres, gràcies a la col·laboració ja esmentada d'Abacus Manresa i Ajuntament de Santpedor.

Es tracta de la tercera edició dels Premis Drac, que l'Escola Jeroni de Moragas va començar fent en l'àmbit intern i que el 2023 va decidir obrir a la Xarxa educativa de Santpedor i Castellnou de Bages. El pròxim mes de juny publicarà les bases per a la quarta edició del certamen.