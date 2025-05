Quan l'edat no és una frontera: tres ciclistes de Santpedor pedalaran 1.300 quilòmetres

No és la primera vegada, exemple inspirador de vitalitat i passió pel ciclisme. Tres amics del Centre Excursionista 2x2 Santpedor, algun amb 80 anys, estan a punt de començar una altra ruta de llarg recorregut en bicicleta de muntanya que els portarà a recórrer 1.300 quilòmetres per diversos paisatges emblemàtics de la península ibèrica. Aquesta expedició, que tindrà lloc del 12 al 26 de maig, és una mostra clara que l'esperit jove i la determinació no tenen edat.

Els participants són Joan Comas, de 80 anys, i Esteban Torres i Celestino González, amb 73 anys cadascun. La ruta els portarà a través de llocs com Albarracín, Toledo, Plasència, Salamanca, Puebla de Sanabria i Santiago de Compostel·la, amb un desnivell acumulat d'uns 12.800 metres que posarà a prova la seva resistència i passió per l'aventura.

Aquesta iniciativa vol inspirar la comunitat a mantenir-se actiu i a continuar somiant, independentment de l'edat. "És una mostra que mai no és tard per començar una nova aventura i que la força de voluntat pot superar qualsevol obstacle", afirmen els participants que afronten aquesta ruta amb il·lusió i entusiasme.

Durant els 15 dies de recorregut, els tres amics compartiran moments únics, entorns inoblidables i experiències que quedaran gravades en la seva memòria i en la de tots els que els segueixin a l'Instagram del 2x2. La seva història serà un exemple de perseverança, amistat i amor per la vida, que demostra que l'aventura no té límits.