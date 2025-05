La Fira de Primavera de Navàs estrena amb èxit la Cíclica

La 93a edició de la Fira de Primavera de Navàs ha estrenat amb èxit la Cíclica, la jornada de dissabte dedicada a la bicicleta que ha comptat amb molt públic a la tarda, durant la Revolta, el circuit amb BTT, i al matí amb el Repte, que ha fet peladar els participants fins a Castelladral. Pel que fa a la Fira, la pluja de primera hora de diumenge i el cap de setmana de pont han desplaçat el públic a la tarda, quan han estat més plens els carrers de Navàs.

La Cíclica, la jornada ciclista de dissabte que estava separada en dues proves, s'ha estrenat a la Fira de Primavera amb força presència de participants i ha demostrat l'encert de l'organització d'introduir elements dinàmics a la històrica cita navassenca. Dissabte al matí es va celebrar el Repte, una ruta des del nucli de Navàs fins a Castelladral. A la tarda era l'hora d'un circuit més exigent que es feia amb BTT i que va seduir els amants d'aquesta especialitat.

Maricel ha estrenat una sardana de Josep M. Castellà arranjada per Ferran Carballido

Jaume Vilà

Diumenge a la tarda, la façana de l'Ajuntament de Navàs va estrenar un nou mural de l'artista navassenc Valentí Gubianas, que s'inclou en la ruta muralística del municipi Muràlia. A nivell d'estrenes, també la cobla Maricel ha portat a l'audició una sardana del mestre navassenc Josep M. Castellà arranjada per Ferran Carballido. La cobla ha hagut d'interrompre l'audició just a la darrera sardana, per la pluja.