Santpedor obre la primera convocatòria de dos lloguers municipals per a joves

L'Ajuntament de Santpedor ha obert la convocatòria per a la cessió de dos habitatges municipals mitjançant un contracte de lloguer per a l'any 2025. Els dos habitatges van destinats a unitats de convivència conformades com a mínim per dues persones entre 18 i 35 anys, amb ingressos totals bruts entre dues i quatre vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) vigent l'any 2025: 9.341,92 euros anuals bruts.
El termini per a presentar-se és fins al dia 23 de desembre. El tràmit de sol·licitud es pot fer en línia a través del web municipal o bé presencialment en horari d'atenció al públic de l'Ajuntament, a la planta baixa, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous també de 17 a 19 h.
La durada del contracte serà de 7 anys, i l'Ajuntament podrà verificar en qualsevol moment que les condicions són les mateixes que es van requerir per la formalització del contracte.
El preu de renda mensual serà de 351,84 euros mensuals per un dels habitatges i de 295,25 euros mensuals per l'altre habitatge. Els preus estan calculats en base el valor mínim indicat per l'índex de referència de preus de lloguer de la vivenda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. L'Ajuntament ha decidit que el preu de lloguer sigui el barem més baix i afegir una rebaixa del 10% per a cada un.
En aquest enllaç es pot trobar la informació que cal presentar a la convocatòria o també es pot demanar trucant a l'Ajuntament.
La cessió dels dos habitatges arriba després de l'aprovació de les bases que regulen l'adjudicació del lloguer assequible d'habitatges municipals, que es va aprovar el ple de juny de 2025.