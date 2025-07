Tall de trànsit en un tram de la Via Sant Ignasi, dissabte al matí

L'Ajuntament de Manresa ha informat que aquest dissabte, 12 de juliol, al matí, s'instal·larà una grua a la Via Sant Ignasi núm. 38-40 per a la realització de treballs als espais de reserva museogràfica de la planta tercera (ales oest i nord) del Museu de Manresa.

Hi hauran diverses afectacions al trànsit. Es tallarà el trànsit de vehicles a la Via Sant Ignasi entre la plaça Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer. Malgrat això, es garantirà l'accés de vehicles al carrer Sant Marc (rotonda al passeig del Riu) per aquells conductors que es dirigeixin al primer tram de la Via Sant Ignasi, Camí de la Cova, carrer Santa Llúcia o carrer Escodines. La resta del trànsit de vehicles es desviarà pel passeig del Riu.