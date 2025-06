Tractament fitosanitari per combatre el pugó en els arbres de diversos espais urbans

L'Ajuntament de Manresa ha comunicat que durant la nit del dijous 12 al divendres 13 de juny, de les 10 a 2/4 de 6 de la matinada, aproximadament, es durà a terme un tractament fitosanitari per combatre el pugó a l'arbrat dels àcers, til·lers i cercis en diferents espais de la ciutat. La intervenció afectarà un total de 192 arbres situats al passeig de la República, plaça de la Reforma, carrer Oleguer Miró, parc Pintor Vila Closes, plaça Catalunya, carrer Ramon d'Iglesias i carrer Serarols.

Aquest tractament és essencial per preservar la salut dels arbres i controlar possibles plagues i malalties. Es realitzarà amb un equip atomitzador per garantir una cobertura completa de cada arbre, i es farà en horari nocturn per minimitzar les molèsties als veïns.

Les zones es delimitaran per evitar l'accés de persones alienes al tractament.

Per a més informació, es pot trucar al telèfon gratuït 93 878 23 01, així com al WhatsApp municipal 644 069 801.