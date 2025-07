Treballs de pavimentació al Camí dels Tovots, divendres i dissabte

L'Ajuntament de Manresa ha informat que, a causa dels treballs de restauració del trànsit al Camí dels Tovots, a partir d'aquest divendres 4 de juliol a la tarda, i fins al matí de dissabte 5 de juliol, es duran a terme treballs de pavimentació en el tram on s'ha construït l'escullera. A més, es repararan alguns trams puntuals al llarg del camí.

Amb motiu d'aquests treballs de pavimentació, es produiran talls puntuals de circulació tant per a vehicles com per a vianants. Un cop finalitzats aquests treballs, es restablirà el trànsit original.

Així mateix, la parada de bus a l'Institut Guillem Catà-Cots romandrà anul·lada fins a nou avís.