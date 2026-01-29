Alarma a Canet de Fals per la troballa de carn amb claus per fer mal als gossos

Veïns de Canet de Fals han trobat trossos de carn amb claus a l'interior, una acció que hauria tingut com a objectiu fer mal als gossos del nucli de població. Els fets han generat preocupació entre el veïnat, que ja ha posat el cas en coneixement dels Mossos d'Esquadra.
Troballa de trampes a la urbanització
La localització de diversos trossos de carn amb claus a l'interior ha posat en alerta els veïns de Canet de Fals. Aquest tipus de trampes suposen un risc greu per als animals de companyia i han provocat inquietud entre els propietaris de gossos i la resta del veïnat de la urbanització.
Davant la gravetat dels fets, els veïns han decidit denunciar l'incident perquè s'investigui què ha passat i qui en podria ser el responsable.
Denúncia presentada als Mossos d'Esquadra
Segons ha informat l'Ajuntament de Fonollosa, els veïns han presentat denúncia als Mossos d'Esquadra perquè s'investiguin els fets i s'identifiqui i responsabilitzi la persona o persones implicades en aquesta acció. El consistori confia que les actuacions policials permetin aclarir l'incident.
Condemna i suport de l'Ajuntament de Fonollosa
L'Ajuntament de Fonollosa, municipi al qual pertany Canet de Fals, ha condemnat amb fermesa els fets denunciats i ha expressat el seu suport a les possibles persones afectades. El consistori assenyala que la situació ha generat alarma entre els propietaris d'animals i el conjunt del veïnat.
El govern municipal ha reafirmat el seu compromís amb el respecte i el benestar animal i ha remarcat que accions com les denunciades no tenen cabuda a la societat fonollosenca. En aquest sentit, assegura que es treballa perquè incidents d'aquesta naturalesa no es tornin a repetir.