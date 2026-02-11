Detinguts a Manresa per vendre mòbils robats a tot l'Estat des de 2024

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona de 36 i 28 anys com a presumptes autors d'un delicte continuat de receptació, usurpació d'identitat, estafa i blanqueig de capitals. Va passar el 3 de febrer fruit d'una investigació iniciada a finals del 2024 amb les denúncies de sostracció de mòbils a diferents punts de l'Estat. Les ubicacions dels terminals sostrets coincidien repetidament en un mateix carrer de Manresa. Els agents van acabar relacionant els fets amb dues persones i el vehicle que conduïen habitualment. Precisament, van localitzar-lo a Manresa i amb els dos sospitosos a dins. Durant l'escorcoll, van trobar 26 telèfons mòbil sostrets i una suma important de diners en efectiu i se'ls va detenir.
Dos dies més tard, el 5 de febrer, es va dur a terme una entrada i perquisició al domicili dels detinguts. S'hi van localitzar 72 telèfons mòbils, 13 auriculars sense fil, 41.000 euros en efectiu embolicats en paper film, 5 ordinadors portàtils, 55 DNI d'identitats diferents dels investigats, 5 documents d'identitat d'altres països, 5 passaports, 2 rellotges intel·ligents, 28 targetes SIM, i una tauleta electrònica.
També van localitzar llibretes i fulls amb anotacions de models de telèfons i preus, i altres components d'electrònica com un llapis de memòria, un teclat, un ratolí, 14 targetes de memòria, i altres objectes de valor com un anell i dues carteres.
Usurpaven identitats per contractar serveis
Els detinguts compraven mòbils i altres objectes sabent que eren sostrets, el que es coneix com un delicte de receptació. Per les dates en què consten sostrets els telèfons i les diferents anotacions manuscrites, el delicte s'hauria estat cometent de manera continuada des de 2024.
Els detinguts manipulaven els telèfons per fer compres o contractar crèdits en nom dels seus usuaris, accedint als seus comptes de Paypal i bancs en línia. També se servien dels documents d'identitat d'altres persones per contractar línies de telèfon, suplantant-ne la identitat, i per desbloquejar els telèfons.
D'altra banda, el fet de localitzar fins a 41.000 euros en efectiu amagats al domicili, repartits en paquets i a punt per ser enviats a un altre país, es considera un indici de blanqueig de capitals.
Per tot això, els Mossos els atribueixen un delicte continuat de receptació, d'estafa, d'usurpació d'identitats i blanqueig de capitals. Els dos detinguts van passar el 6 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció de Manresa.
Una quinzena dels telèfons recuperats s'han pogut retornar als seus legítims propietaris. La investigació continua oberta per esclarir les diferents pràctiques fraudulentes que s'haurien dut a terme.