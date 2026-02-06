Brutal pallissa a la vista dels usuaris de càrdio d'un gimnàs de Manresa

Els usuaris que feien càrdio -mirant cap a l'exterior de la instal·lació- al nou gimnàs Synergim Manresa de la carretera del Pont de Vilomara amb el carrer Sant Joan d'en Coll han estat espectadors d'excepció, aquest divendres, d'una brutal pallissa que ha tingut lloc a la mateixa cantonada, a poc més d'un metre d'ells, però amb la vidriera que els separava.
Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Manresa busquen l'agressor a qui ja tenen identificat, per un delicte de lesions, per uns fets que han passat aquest divendres a 1/4 de 4 de la tarda a la confluència d'aquests dos carrers. Segons diversos testimonis, l'agressor, que estava desbocat, ha començat a colpejar la víctima fins que li ha quedat cara i samarreta ben ensangonada. Quan se n'ha cansat, ha marxat del lloc ben tranquil, ha pujat en un cotxe i ha fugit.
Arriba la policia i els serveis sanitaris
Al cap de poca estona, ha arribat els dos cossos policials que han pogut parlar amb la víctima i amb els testimonis i han pogut revisar les càmeres de seguretat de l'establiment. Gràcies a alguna foto que s'ha fet de l'agressor, els agents han pogut identificar-lo i ha començat la seva cerca. Poc després ha arribat l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'ha traslladat la víctima a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Hores d'ara encara no es coneix la gravetat de les ferides d'aquesta brutal agressió.