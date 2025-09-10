La Catalunya Central es prepara per a l'Es-Alert: rebràs un avís d'emergència el 16 de setembre

Protecció Civil ultima els detalls de la prova Es-Alert que el pròxim dilluns, 16 de setembre, enviarà un avís d'emergència a tots els telèfons mòbils que es trobin a les comarques gironines i de la Catalunya Central. L'objectiu és comprovar el correcte funcionament del sistema i conscienciar la ciutadania sobre com actuar en situacions de risc. L'alerta es rebrà a les 10 del matí i inclourà un missatge que indicarà clarament que es tracta d'una prova.
Una prova clau per a la seguretat ciutadana
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat que Es-Alert funciona de manera similar al sistema d'emergències 112: qualsevol mòbil connectat a la xarxa, encara que no tingui cobertura amb la seva operadora habitual, rebrà l'avís. "Volem assegurar-nos que, quan hi hagi una emergència real, tothom sàpiga què ha de fer", ha dit Solé, que ha insistit en la necessitat de llegir el missatge i no apagar el telèfon immediatament. Des de Protecció Civil també es demana respondre una enquesta posterior que ajudarà a detectar possibles incidències i operadors amb problemes de recepció.
Implicació dels veïns i balanç positiu a Lleida
El delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, ha fet una crida a la complicitat dels veïns: "Necessitem la màxima participació perquè la prova sigui el més real possible. Cal estar preparats per garantir la seguretat de tots". L'experiència recent a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran ha estat positiva: el 97% dels usuaris van rebre l'alerta sense problemes i es van recollir més de 3.000 enquestes en només mitja hora. Només s'ha detectat alguna dificultat puntual amb l'operadora Movistar.
Continuïtat del calendari de proves
La directora de Protecció Civil, Marta Cassany, ha destacat la importància de repetir aquests simulacres per millorar la resposta davant d'emergències i familiaritzar la població amb el sistema. Després de la prova de la Catalunya Central i Girona, el calendari continuarà el 30 de setembre a les Terres de l'Ebre i culminarà amb una prova a tota la demarcació de Barcelona el 18 d'octubre. Cassany ha remarcat que Es-Alert ja s'ha utilitzat en situacions reals, com incendis forestals, inundacions o riscos químics, i que és una eina vital per salvar vides.
Participació activa per millorar el sistema
Protecció Civil insisteix que la col·laboració ciutadana és essencial, no només durant l'enviament de l'alerta, sinó també després. Responent el qüestionari que s'enviarà, es podran identificar zones amb baixa cobertura o problemes tècnics. Amb aquesta informació, el Govern vol garantir que, en un futur, cap veí de la Catalunya Central quedi desinformat davant una emergència real.
Aquest 16 de setembre, a les 10 del matí, els telèfons mòbils de la Catalunya Central sonaran alhora: una prova necessària per reforçar la seguretat col·lectiva i preparar el territori davant qualsevol risc.