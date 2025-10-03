«Passem por»: el testimoni d'edils del Bages amenaçats pels seus conciutadans

"És clar que passem por", coincideixen a assenyalar les alcaldesses de Navarcles, Alba Pérez, i de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet, que en el darrer anys han patit amenaces, insults i coaccions d'algun dels seus veïns. Tot i no voler-hi donar una rellevància massa gran, "per no donar-los un protagonisme que no mereixen", admeten que no és una situació còmoda la que viuen quan es donen aquests casos.
També Francesc Devant, regidor del govern de Castellbell i el Vilar, lamenta que qualsevol pugui amenaçar-lo o insultar-lo i que "judicialment ningú no faci res". El seu cas és simptomàtic. Després d'haver estat assaltat dues vegades per un mateix veí, l'última d'elles al portal de casa, i que els Mossos l'haguessin detingut, la jutgessa de Manresa ha rebutjat activar una ordre d'allunyament. "És indignant; no és ella la que ha de caminar pel poble vigilant que no li passi res", es queixa.
Qui si que la va aconseguir va ser l'alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, després de viure diversos episodis d'amenaces per part d'un veí del poble. "Només volem exercir la nostra feina de forma lliure, consensuada i pacífica", reivindica. Pérez no és partidària de treure les coses de mare, però sí que considera que "quan això passa, és important que l'infractor no es cregui impune i que es prenguin mesures de protecció".
De la mateixa manera es pronuncia l'alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Anna Llobet, que recorda que aquests capítols no només els viuen els càrrecs electes. "També els treballadors municipals, de serveis socials, de la brigada, els vigilants..." pateixen amenaces i coaccions en el seu dia a dia. Llobet assegura que els seus dos antecessors ja s'hi van trobar: "tant la Georgina Mercadal com l'Albert Miralda van patir amenaces d'aquesta mateixa gent". En el seu cas fins i tot l'han anat a buscar a casa o li han amenaçat la família amb expressions com "ja sabem qui són les teves filles".
En un comunicat conjunt, la Delegació del Govern a la Catalunya Central, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Bages i el Consell Comarcal van denunciar els fets recentment i van demanar mesures per poder fer la seva feina amb tranquil·litat. Que és el mateix que demanen aquests tres edils afectats.