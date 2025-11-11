S'enfronta a 21 anys de presó per segrestar una dona, violar-la i robar-li a Manresa

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 21 de novembre un home per a qui la Fiscalia demana 21 anys de presó i altres condemnes menors per un delicte de detenció il·legal, agressió sexual com a reo de violació, robatori amb intimidació i lesions lleus per uns fets que van succeir la matinada del 25 de novembre de 2022 a Manresa. L'acusat es troba en presó provisional per aquests fets des del passat 27 de febrer.
Un calvari de més de dues hores
Segons l'acusació, aquella matinada, cap a 3/4 de 3, l'home va assaltar la víctima quan estacionava el seu cotxe sota casa seva, a la zona de les Bases de Manresa, demanant-li que l'acompanyés a Sant Fruitós. En la seva vehemència va entrar al vehicle sense el consentiment de la dona i va aconseguir que el portés fins al Lidl del polígon dels Dolors. Un cop arribat allà, va insistir que l'acompanyés un tros més, però ella va aturar el vehicle a l'avinguda dels Països Catalans i li va demanar que baixés.
Lluny d'obeir-la, va prendre les claus del contacte i les va llançar per la finestra. Quan la dona va sortir del vehicle per anar-les a buscar, ell hi va anar al darrere i agafant-la pel braç i empenyent-la, la va portar a un camí, li va colpejar el cap amb una pedra i la va agredir sexualment. Tot i suplicant-li que no li fes mal, l'acusat va tornar a portar la víctima fins al cotxe i va tornar-la a agredir sexualment.
Després d'això, l'acusat va conduir el vehicle, amb ella dins, en direcció a Sant Fruitós fins al camí del Guix, però tot seguit es va dirigir fins a la zona esportiva de les Cots del barri de Viladordis, amenaçant-la que si ho explicava la mataria. Un cop allà, la va tornar a agredir i posteriorment li va robar 100 euros que duia a la cartera.
Mentre remenava a l'interior del vehicle per veure si trobava algun altre objecte de valor, la dona va aconseguir obrir la porta del cotxe i va fugir corrents descalça en direcció a la Font dels Capellans, on va poder demanar ajuda als ocupants d'un vehicle que es trobaven estacionant en aquell barri. Eren les 5 de la matinada i havien passat més de dues hores des de l'inici dels fets.
Estrés posttraumàtic
Com a conseqüència dels fets, la víctima va presentar lesions lleus a diverses parts del cos i dany psicològic per estrés posttraumàtic. Com a conseqüència d'aquests fets també es van veure afectades les relacions interpersonals més directes de la víctima.
Pel delicte d'agressió sexual, la Fiscalia demana 12 anys de presó; pel de detenció il·legal, 5 anys més, i pel de robatori amb intimidació, 4 anys. També demana que l'acusat no pugui comunicar-se ni acostar-se a la víctima durant els 10 anys posteriors a la pena imposada, així com estar durant aquest mateix període en llibertat vigilada, i 15 anys sense fer cap tasca que tingui relació amb menors.
Com a responsabilitat civil, la Fiscalia demana una indemnització de 25.000 euros pels danys causats i el retorn dels 100 euros robats.