Comencen les obres per construir la nova seu de la Regió d'Emergències Centre

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han presidit aquest dimarts l'inici de les obres de construcció de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre, que es farà a Sant Fruitós de Bages. En el seu discurs, Illa ha destacat que, amb el nou edifici, es farà un "pas de gegant" en la prestació de serveis. De fet, des de fa més de 20 anys els serveis d'emergències a la Regió Central operen de manera provisional des de barracons. Entre les millores més destacades, hi haurà una torre de set pisos per fer-hi pràctiques i un heliport que funcionarà les 24 hores. Les obres duraran 18 mesos i compten amb un pressupost de 8,1 milions d'euros.
Illa ha celebrat que aquest dimarts s'hagin pogut iniciar les obres de construcció de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre després de diversos anys d'endarreriments i confia que "d'aquí a un any i mig aquest equipament ja estigui funcionant". El cap de l'executiu ha remarcat que cal fer equipaments com aquest per "reforçar la tecnologia, reforçar els recursos humans i reforçar les instal·lacions" vinculades a la gestió de les emergències que, tal com ha assenyalat, amb el canvi climàtic cada cop pot haver-hi episodis més extrems com la dana de València o els greus incendis que aquest estiu s'han viscut a Catalunya.
Per la seva banda, la consellera Parlon ha subratllat que aquest serà un "equipament de referència" i un espai "que es mereix la Catalunya Central". "Aquesta regió es trobava en una situació molt precària i molt poc ajustada a la feina i a la cobertura que aquí es dona a un total de 20 parcs de bombers -10 de professionals i 10 de voluntaris- i a 7 comarques", ha lamentat Parlon. Per això, la consellera ha expressat que aquest era un "pas necessari" que s'emmarca en el Pla Estratègic dels Bombers 2030, "que dibuixa l'horitzó dels mitjans que necessitem, tant humans com material, i sobretot quina és l'estratègia que volem desplegar per donar una resposta robusta a les emergències".
El cap de la Regió d'Emergències Centre, Santi Lleonart, ha indicat que l'inici d'obres "marca un abans i un després" a la regió i ha celebrat que "després de 23 anys treballant en unes instal·lacions provisionals" finalment es faci el nou edifici. "Una seu que respon a una necessitat llargament reivindicada i que simbolitza el compromís del país amb la seguretat, la professionalitat i el servei públic", ha destacat. Les noves instal·lacions, ha subratllat Lleonart, representaran un "salt qualitatiu extraordinari en la capacitat de preparació i resposta dels nostres professionals".
Més de 2.500 m2 de superfície
La nova seu de la Regió Centre s'ubicarà al carrer Cabanal del polígon industrial el Grau, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages, en un terreny proper al parc de Bombers de Manresa i l'actual seu de la Regió. El nou edifici constarà de dues plantes, amb una superfície construïda de 2.539 metres quadrats, en una zona urbanitzada de 6.826 metres quadrats.
A més de despatxos i sales de treball per als serveis administratius de la regió, el nou edifici acollirà també la sala de control territorial, una torre de pràctiques de 350 m2, un heliport permanent amb capacitat per a tres aeronaus per a operacions especialitzades 24h, un centre logístic i un centre ERA, aules de formació i dependències per a les tripulacions dels mitjans aeris del cos.
La nova seu substituirà els barracons prefabricats que ocupa la Regió d'Emergències Centre des de la seva creació l'any 2002. Aquests barracons estan instal·lats a la part alta del recinte del Parc de Bombers de Manresa.
D'altra banda, també s'està treballant en la redacció del projecte funcional del nou parc de Bombers de Manresa, que forma part del conjunt d'inversions estratègiques per reforçar la xarxa d'emergències a la Regió d'Emergències Centre.
Terrenys cedits per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ja va cedir els terrenys per construir l'edifici fa cinc anys a la Generalitat, però es va acabar el termini de la cessió abans que s'engegués el projecte. Fa tot just un mes, el ple municipal va tornar a aprovar la renovació d'aquesta cessió del terreny que havia caducat per a cinc anys més.
L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, ha recordat que l'inici del projecte se situa en un petit incendi que va haver-hi l'any 2017. "Em vaig desplaçar fins al centre d'emergències i vaig veure que estaven en barracons. Vaig pensar que s'hi havia de posar una solució i, al cap de pocs dies, ja començàvem a mirar terrenys", ha recordat el batlle. L'any 2018 l'Ajuntament ja va cedir els terrenys a la Generalitat i Batanés ha celebrat que "de vegades, per petit que siguis, el teu gra de sorra pot ser molt important".