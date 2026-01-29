Súria engega una campanya per reforçar la seguretat dels usuaris de patinet

L'Ajuntament de Súria ha posat en marxa aquesta setmana una campanya d'informació adreçada a les persones usuàries de patinets per promoure la seguretat viària i el compliment de les normes de trànsit. La iniciativa coincideix amb l'entrada en vigor d'una nova normativa estatal que regula aquests vehicles.
Campanya impulsada per Seguretat Ciutadana i la Policia Local
La campanya, sota el lema En patinet, circula amb seguretat per tu i pels altres, ha estat impulsada per l'àrea municipal de Seguretat Ciutadana i la Policia Local. L'acció informativa es concreta en la difusió de fulls explicatius i en la creació d'un apartat específic al web municipal amb informació sobre les obligacions legals i les normes bàsiques de seguretat.
Des del consistori es recorda que l'ús del patinet, com el de qualsevol altre vehicle, comporta una responsabilitat i que l'incompliment de la normativa pot comportar sancions.
Obligacions bàsiques per circular amb patinet
La campanya destaca un seguit d'obligacions que han de complir les persones usuàries de patinets. Entre aquestes, cal tenir una edat mínima de 16 anys i portar sempre casc. També és obligatori respectar tots els senyals i normes de trànsit i està prohibit portar acompanyants.
A més, no es pot circular per voreres ni per altres zones de vianants, ni utilitzar auriculars o el telèfon mòbil durant la conducció. La velocitat màxima permesa és de 25 quilòmetres per hora i no es pot circular fora del nucli urbà. Tampoc es pot conduir després d'haver consumit alcohol o drogues.
La normativa també estableix l'obligació de senyalitzar les maniobres abans de fer-les i, en cas de circular de nit, encendre el llum i portar elements reflectors.
Assegurança i registre, novetats de la normativa estatal
La nova normativa estatal introdueix l'obligació de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per poder circular amb patinet. També cal que el vehicle sigui d'un model homologat, que disposi d'una identificació visible, com ara una etiqueta oficial o matrícula, i que estigui inscrit en un registre oficial.