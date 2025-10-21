Un veí de Santpedor, acusat de quedar-se 34.000 euros d'una anciana que li havia donat sis finques

La secció 6a de l'Audiència Provincial de Barcelona jutja aquest dimarts un veí de Santpedor a qui la Fiscalia acusa d'un delicte d'administració deslleial i en demana una pena de 3 anys de presó. Els fets jutjats es remunten als anys 2020 i 2021 quan, segons l'acusació, l'home, que llavors tenia uns 30 anys, va apoderar-se de més de 34.000 euros de la víctima, una dona de 88 anys, després que li hagués atorgat poders generals davant de notari per administrar el seu patrimoni.
El cas es que, a més d'atorgar-li aquests poders, l'anciana li va fer donació en vida de la finca, casa i heretat on residia a Santpedor, a canvi de poder-ne fer us fins a la seva defunció, i va fer el mateix amb cinc finques més de la seva propietat. La dona va signar aquests poders i va fer aquestes donacions el desembre de 2020 en virtut de la relació estreta que mantenia amb l'acusat des de feia més de 15 anys i que ja s'havia iniciat en vida del seu marit, fins i tot amb convivència i atès que l'ajudava en l'explotació agrària de les seves finques rústiques.
Segons l'acusació de la Fiscalia, a partir d'aquella data, en la seva condició d'administrador del patrimoni de la dona i sense el seu consentiment, l'acusat va començar a fer disposicions en efectiu no autoritzades i transferències bancàries als seus comptes, per uns 3.000 euros, que no obeïen a despeses relacionades amb la víctima. L'home també va fer una ampliació de titulars dels comptes de l'anciana, afegint-s'hi ell, i va cancelar diversos productes d'estalvi, rescatant-ne els capitals i traspassant-los a comptes seus per un total de més de 31.000 euros.
La Fiscalia acusa l'home d'un delicte d'administració deslleial i en demana una condemna de 3 anys de presó. Pel que fa a la responsabilitat civil, demana que l'acusat retorni a la víctima els més de 34.000 euros més els interessos corresponents.