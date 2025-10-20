Una detinguda i tretze denúncies a Manresa en un operatiu Kanpai contra la multireincidència

El novè dispositiu Kanpai contra la multireincidència delictiva, desplegat divendres passat a diversos punts de Catalunya, ha tingut resultats a Manresa, on els Mossos d'Esquadra van detenir una dona de 34 anys per falsificació de moneda i van aixecar tretze denúncies relacionades amb armes i drogues. L'operatiu també va incloure la inspecció d'un bar al barri del Xup per diverses infraccions administratives.
Una operació per combatre la reincidència delictiva
El pla Kanpai, impulsat pels Mossos d'Esquadra, és una estratègia transversal "per dificultar la comissió de nous delictes per part de persones reincidents". L'objectiu és reduir l'activitat delictiva mitjançant operatius coordinats entre diversos cossos policials i administracions. En la seva novena edició, l'operatiu es va desplegar simultàniament a Terrassa, Sabadell, Girona, Salt, Manresa i a l'aeroport de Girona, entre la tarda de divendres 17 d'octubre i la matinada de dissabte.
A nivell global, el dispositiu es va saldar amb 20 persones detingudes -que acumulaven un total de 108 antecedents penals., tres investigats, 63 denúncies administratives i 98 denúncies per la Llei de Seguretat Ciutadana, la majoria per possessió de substàncies estupefaents i armes blanques. També es van fer 19 inspeccions a establiments i es van executar diversos requeriments judicials pendents.
En aquest novè dispositiu, els Mossos d'Esquadra van comptar amb la col·laboració de la Policia espanyola, la Guàrdia Civil, diversos cossos de policia local, entre ells la de Manresa, i serveis de seguretat privada.
Resultats del dispositiu a Manresa
A Manresa, l'operatiu es va concentrar principalment al centre de la ciutat i al barri del Xup, on es va dur a terme una entrada i inspecció en un bar. En aquest local es van detectar diverses infraccions administratives, com mancances en extintors, rètols i permisos, i es va aixecar una acta de denúncia.
Pel que fa a les actuacions policials, el dispositiu va deixar una persona detinguda, una dona de 34 anys amb quatre antecedents, que portava bitllets diner falsificat a sobre. A més, es van interposar tretze denúncies: set per possessió de substàncies estupefaents, cinc per tinença d'armes (com navalles i una defensa extensible) i una per falta de respecte als agents de l'autoritat.
Els Mossos han destacat la coordinació amb la Policia Local de Manresa, que va col·laborar en els punts de control establerts al centre i en la supervisió dels establiments del Xup. Segons fonts policials, la tria de les zones d'actuació respon a la voluntat de "combatre la delinqüència reiterada" i "garantir la seguretat ciutadana" en espais amb major incidència de fets delictius.
A Manresa, la valoració que ha fet la policia catalana és positiva: l'operatiu ha permès detenir una persona amb antecedents, intervenir substàncies i armes i corregir infraccions administratives que afectaven la seguretat pública. Els Mossos han assegurat que aquests dispositius continuaran desplegant-se periòdicament per mantenir la pressió sobre la multireincidència i garantir una ciutat més segura per a tothom.