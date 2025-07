El Barcelona Rock Fest, denunciat per no deixar tornar a entrar els assistents amb entrades per a un dia

FACUA ha denunciat la promotora del Barcelona Rock Fest per no deixar tornar a entrar al festival els assistents amb entrades per a un dia. L'associació ha destacat que la promotora de l'esdeveniment va emetre el 25 de juny un comunicat en què indicava que "per motius de fluïdesa dels accessos, els posseïdors d’entrada de dia del dijous 26 de juny no podran sortir del recinte durant la jornada", deixant clar que sí que podrien fer-ho aquells que tinguessin entrades per a la resta de dies o l’abonament complet.

FACUA ha demanat a l’Agència Catalana del Consum que obri un expedient sancionador contra la promotora del Barcelona Rock Fest, festival que es va dur a terme del 26 a 29 de juny a Santa Coloma de Gramenet. L’associació ha explicat que a la web de l’esdeveniment, a la secció sobre les polseres d’accés, s’assenyalava que "les entrades i abonaments es canviaran per polseres. La polsera et donarà dret a entrar i sortir del recinte sempre que vulguis".

No obstant això, un dia abans de la celebració del festival, el 25 de juny, la promotora va emetre un comunicat en què indicava que "per motius de fluïdesa dels accessos, els posseïdors d’entrada de dia del dijous 26 de juny no podran sortir del recinte durant la jornada", aclarint, en canvi, que sí que podrien fer-ho aquells que tinguessin entrades per a la resta de dies o l’abonament complet.

En aquest sentit, FACUA adverteix que suposa "una discriminació per a les persones que pensaven assistir només el primer dia del festival impedir-los tornar a entrar sota un pretext que, a més, no té cap sentit", ja que suposa que només hi haurà problemes de "fluïdesa" en la primera jornada.

Conseqüències legals

A més, és responsabilitat de l’organitzadora garantir tant la fluïdesa com la seguretat dels accessos, per la qual cosa no ha d’anar en detriment dels drets dels usuaris. L’associació assenyala que l’article 86 del reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, considera com a abusives "les clàusules que limitin o privin al consumidor i usuari dels drets reconeguts", entre elles, "l’exclusió o limitació de forma inadequada dels drets legals del consumidor i usuari per incompliment total o parcial o compliment defectuós de l’empresari".

De la mateixa manera, afegeixen, l'article 61 de la citada normativa recull que "el contingut de l’oferta, promoció o publicitat, les prestacions pròpies de cada bé o servei, les condicions jurídiques o econòmiques i garanties ofertes seran exigibles pels consumidors i usuaris, encara que no figurin expressament en el contracte signat o en el document o comprovant rebut i s’hauran de tenir en compte en la determinació del principi de conformitat amb el contracte".

En aquest cas, però, en canviar la seva política pel que fa a la reentrada del dia 26, la promotora "incompleix amb el que va oferir en el moment de la compra de les entrades". De la mateixa manera, l’associació assenyala als usuaris que s’hagin vist afectats per irregularitats d’aquest tipus en esdeveniments als quals hagin acudit o tinguin previst acudir que poden posar-ho en coneixement de l’organització perquè executi les actuacions corresponents.