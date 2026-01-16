Cau la plataforma X a tot el món

La xarxa social X i la intel·ligència artificial Grok han caigut a tot el món aquest divendres a la tarda. Segons el portal Down Detector, els errors de connexió han començat cap a les 16 h de la tarda, quan els usuaris han detectat problemes a l'hora d'intentar accedir tant al web com a l'aplicació. Quan s'intenta accedir a X, en aquests moments, apareix un "Error 522", que significa que Cloudfare –el proveïdor de la xarxa– està operatiu, però que no pot enviar sol·licituds al servidor, motiu perquè el servidor d'X no respon.\r\n