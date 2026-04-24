La diada que ens explica

Hi ha poques nacions al món capaces d’explicar-se amb tanta claredat en un sol dia com ho fa Catalunya cada 23 d’abril. La diada de Sant Jordi no és només una festa; és una declaració cívica, persistent i tossuda, d’allò que som i d’allò que volem continuar sent. I aquest 2026, una vegada més, la realitat ha superat qualsevol expectativa: carrers plens, parades desbordades i un nou rècord de vendes que consolida la salut de ferro d’una tradició que alguns volen manllevar i apropiar-se’n.
Parlem de xifres, sí, però sobretot de significats. Gastar-se 27 milions d’euros en llibres en un sol dia no és una anècdota comercial: és una afirmació cultural de primer ordre. És l’expressió tangible d’una societat que valora la paraula escrita, que entén la lectura com un bé essencial i que, malgrat totes les dificultats, continua apostant per la cultura com a espai de cohesió i de llibertat. En un món saturat d’estímuls efímers, Catalunya respon amb llibres.
Aquest impuls no neix del no-res. És fruit d’un ecosistema que combina editors, llibreters, autors i lectors en una cadena de complicitats que funciona amb una precisió admirable. Però també és, i sobretot, una qüestió d’autoestima col·lectiva. Comprar un llibre per Sant Jordi és molt més que un gest de consum: és un acte de pertinença. És declarar, sense necessitat de proclames grandiloqüents, que aquesta cultura importa.
I mentre a casa nostra els carrers s’omplen de roses i signatures, arreu del món desenes de comunitats catalanes reprodueixen, amb una tenacitat emocionant, aquest mateix ritual. De Buenos Aires a Brussel·les, de Nova York a Tòquio, centres catalans i col·lectius de la diàspora organitzen activitats, sovint de manera voluntària, amb recursos limitats però amb una convicció inesgotable. No hi ha millor diplomàcia cultural que aquesta: la que no depèn de pressupostos institucionals, sinó de la voluntat de la gent.
Aquest Sant Jordi global projecta una imatge nítida de Catalunya: la d’un país que es defineix per la cultura, pels llibres, per les roses i per una manera d’entendre l’amor que passa pel reconeixement de l’altre. En temps de soroll i confrontació, aquesta és una carta de presentació d’un valor incalculable.
Potser per això la diada resisteix, any rere any, qualsevol embat. Perquè no és una tradició fossilitzada, sinó un organisme viu que s’adapta i es reforça. I perquè, en el fons, Sant Jordi no va només de llibres i roses. Va de nosaltres. De la capacitat de persistir, de celebrar-nos i de continuar explicant-nos al món amb orgull i amb paraules.