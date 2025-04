Sant Julià de Vilatorta celebra el 46è Aplec Caramellaire

Sant Julià de Vilatorta celebra, aquest diumenge 27 d'abril, el 46è Aplec Caramellaire amb la participació de set colles vingudes d'arreu del Principat i també de la Catalunya Nord.

L'inici de l'esdeveniment tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament amb el tradicional esmorzar amb xocolata, coca i vi dolç, mentre que a partir de les 10:15 hores començarà el tomb caramellaire pels carrers del poble.

El recorregut serà el següent: carrer Sant Roca, avinguda Balmes, carrer Albereda, carrer Núria, carrer de l'Església, carrer Rector Roca, carrer del Pont i, finalment, la plaça Major. Les Caramelles del Roser de Sant Julià obriran el seguici amb el cant dels Goigs del Roser, mentre que les diferents colles convidades cantaran una caramella a cada parada.

Finalment, a partir de les 14:00 hores, es desplegarà el dinar de germanor al pavelló municipal, que clourà la jornada amb el Cant dels Adeus.

Les set colles participants en el 46è Aplec Caramellaire són la Societat Coral la Lira de la Pobla de Claramunt; la Societat Coral La Lira de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental); el Cor de Caramelles de Begues; els Goigs Tradicionals de Sant Genís de Fontanes; les Caramelles Infantils, la Coral Cants i Rialles i les Caramelles del Roser de Sant Julià de Vilatorta.

Aquesta serà la 14a edició del nou format del certamen caramellaire, que fa 46 que se celebra el diumenge després de Pasqua a Sant Julià. L'any 1977 va néixer com a concurs de colles de caramelles, per transformar-se en trobada caramellaire i, finalment, en Aplec per adaptar-se als nous temps i trobar-li un encaix adient amb el tarannà de les colles.

L'aplec convida expressament un nombre limitat de colles per una participació més activa. Tot fent el tomb caramellaire, canten una caramella en diversos punts del nucli antic, mentre que a l'escenari de la plaça Major, cada colla interpreta cinc o sis peces.