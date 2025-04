Torelló aprova una modificació de la taxa del servei de recollida de residus

El ple de l'Ajuntament de Torelló celebrat aquest dilluns ha aprovat una modificació de les ordenances fiscals pel 2025. Concretament, de la taxa del servei de recollida de residus, uns canvis que afecten especialment el nombre d'obertures dels contenidors per determinar la quota variable. Així, queden fixats en 150 obertures, en el cas de rebuig; il·limitat en el cas d'orgànic; i 365 obertures en el multiproducte.

També s'aplicaran reduccions del 100% de la quota en el cas de persones pensionistes amb un determinat barem d'ingressos i bonificacions per l'aportació de voluminosos a la deixalleria municipal.

L'alcalde, Marçal Ortuño, va explicar que la modificació té com a objectiu "relaxar el desplegament" del nou sistema i trobar "un punt d'equilibri entre totes les circumstàncies, preocupacions i dificultats que s'han viscut en aquests mesos de canvi".

El batlle va admetre que el procés s'hauria d'haver fet amb més progressivitat i que "avui ho hauríem fet diferent". A partir d'aquí s'obrirà un espai real de treball compartit amb tots els grups municipals "per revisar plegats el futur d'aquesta taxa".

La proposta es va aprovar amb els vots favorables dels grups d'ERC i Junts, l'abstenció de la CUP i el vot en contra del PSC.

Montse Benedé, nova regidora de Torelló

El ple d'aquest dilluns va començar amb la presa de possessió de Montse Benedé com a regidora de l'Ajuntament de Torelló pel grup municipal d'ERC, en substitució d'Alba Magem. No hi haurà canvis al cartipàs i la nova regidora assumeix les àrees de Promoció Econòmica i de Transició Energètica.

D'altra banda, per unanimitat, es va aprovar el canvi de nom de la nova biblioteca municipal, que s'ubicarà al centre cultural el Club, i s'anomenarà Biblioteca Segimon Serrallonga. El canvi coincidirà amb la inauguració del nou equipament, justament en un moment d'impuls de la figura de Segimon Serrallonga i Morer, i de l'interès viu de l'Aula homònima de la UVic-UCC en la promoció del poeta, escriptor i filòleg torellonenc.

També es va donar llum verda al Pla de Protecció Civil Municipal de Torelló que inclou el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Aquest pla té per objecte prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència al municipi.

Finalment, a proposta de tots els grups municipals, es va aprovar el suport del consistori a la modificació de la normativa per tal de contemplar la diversitat familiar i les unions estables de parella amb els mateixos drets que els matrimonis; així com la reparació de situacions anteriors.