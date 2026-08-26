La Generalitat anuncia obres a la C-153 entre l'Esquirol i Rupit i Pruit

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha adjudicat per 3,6 milions d'euros les obres de reforç del ferm de la C-153 entre l'Esquirol i Rupit i Pruit (Osona). Segons les previsions, els treballs començaran l'octubre vinent, tindran un termini d'execució de quatre mesos i abastaran un tram de tretze quilòmetres. L'actuació permetrà millorar el paviment, que actualment està desgastat en alguns punts.
També es renovaran i adequaran els sistemes de contenció de vehicles, s'adaptarà la senyalització horitzontal i vertical i es revisaran els elements d'abalisament de la via. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que les obres són "molt rellevants" per mantenir la seguretat. Paneque també ha fet valdre "l'esforç inversor del Govern en la conservació de les carreteres".
Segons ha explicat, aquest 2026 el Departament destinarà prop de 50 milions d'euros a actuacions de millora del ferm en més de 300 quilòmetres de carretera en tot Catalunya. La consellera ha remarcat, a més, que els treballs incorporen tècniques que contribueixen a reduir la petjada de carboni. El tram de la C-153 on es farà l'actuació passa pels termes municipals de l'Esquirol i Rupit i Pruit i complementarà les obres de conservació del ferm que ja s'estan executant entre Vic i l'Esquirol.
La C-153 va ser durant anys una de les principals vies de comunicació entre Vic i Olot, abans de la posada en servei del túnel de Bracons. La carretera continua sent una via de connexió entre municipis d'Osona i la Garrotxa.