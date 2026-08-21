10 atractius turístics d'Osona que has de visitar aquest estiu

Història, cultura, natura i gastronomia és la combinació ideal que ofereix Osona, una comarca fantàstica per visitar i descobrir aquest estiu sense necessitat d'agafar avions ni recórrer centenars de quilòmetres.
A més de petits pobles i racons amb encant, el territori també té atractius turístics de primer nivell. A continuació, hem elaborat una proposta amb 10 monuments, espais naturals i equipaments culturals per descobrir aquest estiu a Osona.
Parc del Castell de Montesquiu
Si el que busques és una combinació perfecta entre natura i història, el Parc del Castell de Montesquiu és el lloc perfecte. Situat entre boscos de roure i pi roig travessats pel riu Ter, compta amb un castell medieval amb orígens al segle X adaptat com a equipament cultural.
- Què? Parc del Castell de Montesquiu
- On? Montesquiu, Osona
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Monestir de Sant Pere de Casserres
Situat a les Masies de Roda i envoltat de paisatges de conte, el monestir romànic de Sant Pere de Casserres és l'únic d'orde benedictí a la comarca. Erigit sota el patronatge de la casa vescomtal d'Osona i promogut per la vescomtessa Ermetruit, quan l'any 1006 comprà el domini alodial de Casserres al comte Ramon Borrell de Barcelona amb la intenció de construir-hi un monestir dedicat a Sant Pere. Pels volts de l'any 1012 s'hi congregaven 12 monjos, convertint-se així en una abadia, encara que amb el pas dels anys el nombre de religiosos va anar disminuint, passant a ser en un priorat. Cap al segle XVI, els jesuïtes en van prendre possessió i Casserres es va convertir, pràcticament, en una granja. Al segle XVIII, passa a ser propietat de la tresoreria reial. Amb vida monàstica durant molts segles, aquest monestir ha deixat un llegat històric i monumental important al territori.
- Què? Monestir de Sant Pere de Casserres
- On? Masies de Roda, Osona
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Espai Natural Guilleries-Savassona
Espectacle natural, històric i cultural assegurat. L'Espai Natural de les Guilleries-Savassona engloba més de 800 hectàrees de boscos centreeuropeus i mediterranis, singulars cingleres, història i patrimoni arquitectònic. L'Espai comprèn cinc municipis amb encant que també val la pena visitar: Folgueroles, poble natal del poeta català Jacint Verdaguer; Sant Julià de Vilatorta, famós pel seu passat terrissaire i per l'arquitectura modernista i noucentista; Sant Sadurní d'Osormort, un petit nucli rural a tocar de la riera Major; i Vilanova de Sau, on s'ubica el famós pantà de Sau, paisatge icònic de Catalunya.
Espai Montseny
Ubicat a Viladrau, l'Espai Montseny ofereix la possibilitat d'endinsar-se en un territori clau en la història de la comarca d'Osona i del país. El municipi va ser l'escenari preferit del bandoler Serrallonga; també de la cacera de bruixes al segle XVII; o un espai per fer volar la imaginació amb les històries de personatges mitològics que transcorren pels frondosos boscos del territori, com les mítiques dones d'aigua.
Jaciment arqueològic del Camp de les Lloses
Important jaciment arqueològic situat a Tona. D'època romano-republicana, va ser fundat l'any 120 aC i és un antic assentament militar i civil lligat a la construcció de les grans vies romanes. El recinte està museïtzat i es poden veure les col·leccions d'objectes quotidians, monedes i eines recuperades durant les excavacions. És un imprescindible.
- Què? Jaciment arqueològic del Camp de les Lloses
- On? Tona
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Museu D'art Medieval de Vic (MEV)
Equipament cultural de primer ordre, el Museu d'Art Medieval de Vic (MEV) compta amb una col·lecció d'unes 30.000 peces excepcionals del romànic i el gòtic català que expliquen com era la vida a l'edat mitjana. Es troba a Vic, la capital d'Osona, i és el lloc perfecte per a fer parada aquest estiu i descobrir el passat medieval del territori i els vincles amb el món actual. Amants de la història, l'art i la cultura, no us ho podeu perdre!
- Què? Museu d'Art Medieval de Vic (MEV)
- On? Centre històric de Vic
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Museu del Ter
Si es tracta de conèixer el passat i el present de la comarca d'Osona i la seva identitat, és imprescindible visitar el Museu del Ter de Manlleu. Aquest equipament mostra el passat industrial de la contrada, sempre vinculada al riu, així com el procés de la producció tèxtil i l'aprofitament de l'energia hidràulica, ensenya com era la vida a les colònies industrials catalanes, o els canvis socials provocats pel pas del temps. Història viva!
Nucli antic de Vic
Si trepitges Osona, no pots deixar de visitar la seva capital: Vic. Majestuosa i recollida, la ciutat compta amb una de les estampes més famoses del país, la plaça Major, on cada dimarts i dissabte s'hi celebra el tradicional Mercat Setmanal. Molt a prop d'aquest emplaçament, caminant per carrerons empedrats i entre la calma i la frescor de l'ombra, s'hi va obrint el nucli històric, amb monuments tan destacables com la Catedral de Sant Pere i el seu campanar, el mateix MEV, el Temple Romà o les Adoberies. A més, la ciutat ofereix recursos com visites guiades i, des d'aquest estiu, compta amb un nou atractiu turístic i cultural: un espai museïtzat per descobrir com eren els comerços de Vic als anys seixanta. Una visita imperdible i de parada obligatòria!
Bellmunt
Si el que busques és calma i bones vistes, Bellmunt és el teu lloc. És una muntanya de 1.247 metres d'altitud situada al municipi de Sant Pere de Torelló i, al seu cim, s'hi troba el Santuari de Bellmunt, un edifici de caràcter religiós que actualment inclou servei de restauració. És un mirador excepcional amb vistes panoràmiques de la plana de Vic, el Pirineu Oriental i la Serralada transversal.