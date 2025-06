Activat un avís preventiu per nivells elevats d'ozó a la Plana de Vic

Amb l'arribada de la calor tornen els avisos per elevats nivells d'ozó a la Plana de Vic. En concret, aquest dimecres al matí, el Departament de Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya ha activat un avís preventiu per a la possibilitat de contaminació atmosfèrica i que se superin els llindars d'informació per ozó troposfèric a la plana. D'aquesta manera, s'alerta a la població que la qualitat de l'aire en aquest territori pot empitjorar al llarg el dia.

⚠️ AVÍS PREVENTIU #ozóCAT



Es preveu que els nivells d’ozó siguin elevats a la Plana de Vic. A la resta, els nivells seran moderats en general.



Més ℹ️ de la #QualitatAire 👉 https://t.co/aGiRcfS1Kh pic.twitter.com/cQy4SMWVeO — Transició Ecològica (@transicioeco) June 11, 2025

L'ozó troposfèric és un contaminant secundari que no s'emet directament sinó que es forma a partir de la reacció d'un altre contaminant, per exemple, d'òxids de nitrogen (NOx) i compostos orgànics volàtils (COV). Compost per tres àtoms d'oxigen (O3), necessita que la llum del sol trenqui els òxids de nitrogen i que es combinen amb l'oxigen convencional. Generalment, les concentracions més elevades d'aquest gas es produeixen, entre altres èpoques de l'any, durant l'estiu.

Origen multifactorial

Tanmateix, l'ozó troposfèric és un contaminant nociu per a la salut humana i els vegetals, perquè és molt oxidant. La Plana de Vic és una zona tradicionalment afectada per aquest fenomen per causes multifactorials.

D'una banda, l'orografia del territori és especialment particular. La marinada empeny cap a Osona l'ozó produït a la regió metropolitana nord a través de la vall del Congost i, donat que la Plana de Vic queda enclotada, aquest contaminant queda estancat al territori. A Manlleu és a on es pateixen les conseqüències més importants d'aquest fenomen, ja que se situa a la zona més baixa de la comarca.

D'altra banda, la comarca d'Osona és una de les zones amb més concentració d'amoníac d'Europa. Prové de les granges porcines i dels purins que s'utilitzen en l'agricultura, i quan es barreja amb altres gasos, formen la tempesta perfecta per la creació i dispersió de les partícules contaminants.