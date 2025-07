Sant Miquel de Balenyà preveu construir un pas a nivell amb barreres al punt on s'ha accidentat el camió

La presidenta de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Sant Miquel de Balenyà, Inés Puigneró, ha explicat que existeix un projecte per construir un pas de vies amb barreres en el punt on aquest dimarts s'ha accidentat un camió de mercaderies. "Ens trobem que és molt estret i petit, i el nou projecte el que fa és eixamplar els accessos i fer un nou pas amb barreres", ha detallat.

Les obres permetran treure els camions de dins del poble i que puguin passar per la zona del polígon, "que és per on han d'anar". Segons Puigneró, el projecte ja està licitat i només falta que Adif els doni els permisos per començar les actuacions.

La previsió és que això passi abans de finals d'any. "Nosaltres ho tenim tot a punt", ha afegit.

