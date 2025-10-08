Alvise Pérez, a judici per assetjar els excompanys de S'ha Acabat la Festa

Luis Pérez Fernández, més conegut com a Alvise, ha estat encausat per la Sala Penal del Tribunal Suprem pels presumptes delictes de revelació de secrets i assetjament contra Diego Solier i Nora Junco, que van presentar-se també amb el partit d’extrema dreta, S’ha Acabat la Festa, a les eleccions europees del 2024. L'alt tribunal s’ha alineat amb la Fiscalia i ha admès a tràmit la querella presentada el 27 de juny pels excompanys de partit.
Intenció voluntària i conscient
Solier i Junco, després d’haver estat escollits, van deixar Alvise per sumar-se al grup d’ultradreta dels Conservadors i Reformistes Europeus. La querella denúncia Alvise Pérez per una “contínua campanya d’assetjament a través de les xarxes socials” que asseguren que “els ha fet témer per la seva integritat física”. Alvise, a través de les seves xarxes, el seu canal de Telegram o pòdcasts on assistia de convidat, ha encoratjat als seus fanàtics a “perseguir i demanar explicacions” als seus antics companys de partit.
El Suprem aprecia una “intenció voluntària i conscient” d’Alvise de comprometre de manera significativa el “desenvolupament normal de la vida quotidiana de les víctimes”. “Si els heu d’increpar en un bar, i cridar-los que són uns criminals i uns corruptes, feu-ho”, va arribar a dir l’eurodiputat d’ultradreta en un pòdcast.
Assetjament per xarxes
Els antics companys de partit asseguren que Alvise va filtrar les seves adreces de correu, el seu número de telèfon o els seus perfils privats de xarxes. Solier i Junco expliquen que es van veure obligats a “suportar una contínua sensació d’inseguretat”, i denuncien haver rebut una “quantitat ingent” de missatges amenaçadors i ofensius que els van obligar a canviar els seus “hàbits i rutines”. El líder del partit d’ultradreta va arribar a compartir la ubicació de Solier i Junco, i avisar als seus seguidors de cap a on es dirigien els dos eurodiputats.
Els antics membres de S’ha Acabat la Festa denuncien que el presumpte assetjament constant els impedia “significativament” desenvolupar la seva “labor parlamentària”, així com dur la “vida familiar amb normalitat”. Solier i Junco asseguren haver estat víctimes d’una “por constant” i de la intranquil·litat que els generava “poder ser abordats pel carrer per qualsevol desconegut”.
Quarta causa oberta
Amb aquesta nova querella, que serà instruïda pel magistrat Manuel Marchena, Alvise ja acumula quatre causes obertes al Tribunal Suprem. L’eurodiputat està encausat per un suposat finançament il·legal del seu partit pels 100.000 euros que l’empresari Álvaro Romillo, conegut a xarxes com a CryptoSpain, assegura haver-li aportat. La segona causa es remunta a la difusió que Alvise va fer d’una prova, presumptament falsa, de coronavirus de Salvador Illa, actual president de la Generalitat. I la darrera, per l’assetjament per xarxes a Susana Gisbert, fiscal de delictes d’odi de València.