Barcelona crearà una comissió que vetlli pel compliment del reglament d'ús del català

L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès aquest dimarts a crear una comissió que vetlli pel compliment del reglament d'ús del català. Ho ha dit la comissionada per a l'Ús Social del Català, Marta Salicrú, que ha acceptat un prec d'ERC que demana que el govern municipal constitueixi, tan aviat com sigui possible, la Comissió interdepartamental de seguiment del Reglament d’Ús de la Llengua Catalana de l’Ajuntament de Barcelona. Salicrú ha admès que si bé el reglament va entrar en vigor el 2010 "tot indica que la comissió no es va arribar a crear". Així, s'ha mostrat partidària de constituir la comissió per exigir el compliment del reglament i garantir el compliment dels "drets lingüístics". ERC ha demanat també que es faci una diagnosi "precisa" de l'ús del català en equipaments municipals després d'assenyalar que hi ha episodis de "discriminació lingüística" que generen "indignació" entre la ciutadania, citant com a exemple uns cartells només en castellà al Parc de la Sagrera o tallers en castellà en centres cívics. La comissionada Salicrú ha apuntat que una de les línies de treball és comunicar de manera interna la normativa i vetllar pel seu compliment i ha recordat que el reglament és l'eina de la qual disposen les administracions locals per regular l'ús del català. Per tot plegat, s'ha compromès a constituir la comissió.\r\n