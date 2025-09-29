Candel, les nacions i la immigració, protagonistes del nou debat d'Acció Catalana

Quin ha de ser el paper del catalanisme en el nou cicle polític que s'ha obert al país? Com conviuen les nacions dins l'Espanya actual? Com s'inclou la immigració en l'àmbit laboral? Aquestes i altres qüestions es tractaran en una nova "Jornada del catalanisme al segle XXI" que organitza Acció Catalana amb el suport de Nació.
L'entitat celebra el pròxim dissabte 4 d'octubre una trobada a Vilafranca del Penedès amb convidats de primer nivell. Per començar, a partir de les 10 hores Carles Campuzano donarà la benvinguda i farà la conferència inaugural. L'actual diputat d'ERC i exconseller de Drets Socials és el president d'Acció Catalana i la seva conferència portarà el nom de "Consideracions sobre Candel, avui" de la mà de Gal·la Cortadellas, presidenta de la Fundació Francesc Candel.
Un cop fet la benvinguda, se celebraran dues taules rodones. La primera, a partir de les 11 hores, porta el nom de "Les nacions dins l'Espanya actual" i comptarà amb la reunió de tres expresidents. Concretament, el debat serà entre Pere Aragonès, expresident de la Generalitat de Catalunya; Uxue Barkos, expresidenta de Navarra; i Ximo Puig, expresident de la Generalitat valenciana.
La segona taula rodona arrancarà al voltant de les 12.30 hores i portarà per títol "La immigració en l'àmbit laboral". En aquest cas, els compareixents seran Anna Terrón, directora de la Fundació per Iberoamèrica i exsecretària d'Estat d'immigració; Sergi Pardos-Prado, catedràtic de ciència política i membre del comitè assessor de migració del Regne Unit; Martí Jiménez, vicepresident i director d'investigació de l'Institut Ostrom; i Gemma Pinyol, directora de polítiques migratòries i diversitat a Instrategies i investigadora a la UPF.
L'acte clourà al voltant de les 14 hores amb un oferiment d'una copa de cava als assistents. La ubicació de l'acte és El Casal de Vilafranca del Penedès, al número 37 de la rambla de Nostra Senyora. El preu de les entrades és de cinc euros pels socis i de deu euros per qui no sigui soci i es poden comprar fent clic en aquest enllaç.
Acció Catalana va ser un partit polític fundat per Max Cahner que va tenir una vida relativament curta, però que va actuar com a planter del nacionalisme català en cercles polítics. En els últims anys ha reviscolat com una associació liderada per Carles Campuzano, exconseller de Drets Socials. De la mà de Nació, ja ha organitzat diverses trobades i debats sobre diferents aspectes claus per a Catalunya. L'objectiu no és ni recaptar socis ni trobar un rèdit econòmic, sinó, en paraules dels impulsors, "animar a la reflexió" sobre el present, però especialment, el futur del país.