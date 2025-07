Cid, sobre les declaracions de Belarra: «Una mica de tranquil·litat; tothom necessita vacances»

El portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha demanat a la secretària general de Podem, Ione Belarra, "una mica de tranquil·litat" per la polèmica sobre els Mossos: "Estem a finals de juliol i tothom necessita vacances. Ens convé descansar a tots", ha dit en roda de premsa des de la cambra catalana. En una entrevista, Belarra va alertar que amb el traspàs de competències d'immigració els Mossos farien "batudes racistes". Cid ha defensat que Catalunya tingui "totes" les competències en seguretat i li ha replicat que Junts no governarà a la Generalitat "ni a mitjà ni curt termini". "Junts té un discurs que moltes vegades és racista, però per tranquil·litat de tothom, no governa a Catalunya", ha conclòs. Segons Cid, tots els cossos policials, també els Mossos, tenen "biaixos" en les identificacions de persones. I ha afegit que el seu partit treballa per canviar aquesta situació.