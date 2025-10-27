El Govern s'emmiralla en Estònia per augmentar la digitalització dels serveis públics a Catalunya

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha mantingut aquest dilluns diverses trobades amb actors públics i privats a Tallinn (Estònia) amb l'objectiu d'establir "una agenda de col·laboració" que permeti "augmentar" la digitalització dels serveis públics a Catalunya. El conseller s'ha reunit amb la ministra de Justícia i Afers Digitals d’Estònia, Liisa-Ly Pakosta, amb qui ha abordat el repte de la ciberseguretat o la necessitat d'incrementar la interoperabilitat de dades. En unes declaracions a l'ACN, Dalmau ha destacat la plataforma que utilitza el país bàltic per compartir les dades dels ciutadans entre administracions i entitats públiques, anomenada 'XRoad' i ha dit que cal "aprofundir la col·laboració" en aquesta matèria. Dalmau ha assegurat que Estònia és "un país referent" en matèria de digitalització i que "cal aprendre dels millors" per facilitar la vida dels ciutadans quan es dirigeixen a l'administració. Per això, ha traslladat a la ministra la voluntat "d'anar més enllà" en la col·laboració entre els dos estats.\r\n