El PNB reclama «transparència» i EH Bildu més «contundència» en la reunió amb Sánchez pel cas Cerdán

El PNB ha reclamat "transparència i exemplaritat" a Pedro Sánchez després de la reunió que han mantingut aquesta tarda a la Moncloa. Els nacionalistes bascos han traslladat la seva "preocupació" per l'escàndol de Santos Cerdán i han insistit que volen que es compleixi amb l'acord d'investidura. La diputada Maribel Vaquero ha descartat aprofitar la crisi del PSOE per negociar altres carpetes i ha admès que ha vist el president del govern espanyol tocat, però que els ha garantit que no hi ha finançament irregular al partit. El PNB, ha assegurat Vaquero, actuarà amb "prudència" i no volen anticipar escenaris. Per la seva banda, EH Bildu ha exigit a Sánchez que actuï "amb contundència" i posi en marxa "mesures concretes" perquè casos com el de Cerdán no tornin a passar i s'avanci en "regeneració democràtica", segons han explicat en un comunicat.