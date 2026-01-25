El PP exigeix la dimissió immediata de Puente per «mentir» sobre l'accident d'Adamuz

El secretari general del PP, Miguel Tellado, ha exigit aquest diumenge la dimissió "immediata" del ministre de Transports, Óscar Puente, per haver "mentit" sobre l'accident ferroviari d'Adamuz i dir que la via on va descarrilar el tren Iryo estava "completament renovada". En roda de premsa des de la seu nacional del PP, Tellado ha fet al·lusió a la informació publicada aquest dissabte a la nit per El Mundo, que sosté que el tram de la via que es va trencar a Adamuz era una secció que combinava materials nous amb elements antics del 1989.
"Mentir amb aquesta amplitud, enmig d'una tragèdia, quan encara es realitzaven tasques de rescat i de reconeixement, invalida Óscar Puente per continuar al capdavant del Ministeri", ha sintetitzat. "Óscar Puente fa una setmana que menteix, va parlar de renovació completa de la línia", ha recordat Tellado, a la vegada que ha acusat el ministre de mentir reiteradament per no parlar de "renovació parcial".
Així mateix, ha reclamat explicacions "immediates". Segons el dirigent popular, Puente era "coneixedor" d'aquesta informació que ha "ocultat" i només ha intentat "guanyar temps" perquè la societat oblidi la tragèdia. A més, creu que si Puente es manté com a ministre "és una indignitat" i demostra que "no està a l'altura" del país.