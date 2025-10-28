Els caminants de la Columna del 27 entreguen a Rull una llista de greuges dels partits independentistes

La Territorial Nord-Catalana de l’Assemblea, la Delegació Nord-Catalana del Consell de la República i la Casa Macià han entregat aquest dimarts al president del Parlament, Josep Rull, un llistat de 10 greuges que consideren que els partits independentistes i la cambra catalana han comès envers el moviment d'alliberació nacional després de la declaració d'independència del 27-O del 2017. Han estat els caminants de la Columna del 27, una iniciativa conjunta de les tres entitats que avança en una marxa des de la Porta dels Països Catalans, qui han expressat a Rull el malestar amb el fet que els partits independentistes no han complert amb el mandat del referèndum i no han articulat un lideratge clar del moviment.\r\n