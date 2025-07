Els Comuns alerten que Junts «té la temptació» de pactar amb el PP per fer caure Sánchez

La portaveu dels Comuns, Aina Vidal, ha assegurat que Junts "té la temptació" de pactar amb el PP i els ha demanat que escullin "entre partit o país". "Veiem dia a dia i de forma habitual que coincideixen amb Vox i PP, però el PP no té principis ni valors ni coherència, han d'escollir país", ha exigit la portaveu durant una roda de premsa aquest dimarts. Vidal també s'ha referit a la compareixença d'aquest dimecres del president espanyol, Pedro Sánchez, sobre el 'cas Cerdán' i ha dit que esperen que presenti "un pla nítid" contra la corrupció, Així, l'ha avisat que l'acord de govern "no existeix per resistir, sinó per liderar"."No som aquí per perdre el temps ni per fer passejar cap president", ha advertit Vidal.