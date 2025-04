Els Comuns anuncien un «preacord» amb el Govern per al segon suplement de crèdit

La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat un "preacord" amb el Govern per al segon suplement de crèdit que ha aprovat l'executiu aquest dimarts. Es tracta d'una injecció de 1.301 milions d'euros, que incorpora polítiques d'habitatge, el reforç del cos d'inspectors per fer complir la llei davant dels especuladors i una partida per l'energètica pública, i que permet a Salvador Illa garantir-se l'estabilitat malgrat no disposar de pressupostos. En una roda de premsa a la cambra catalana, Albiach ha assegurat que l'acord està "molt avançat", després que aquest dilluns s'hagués de suspendre per l'apagada elèctrica la compareixença prevista amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, per a informar d'aquest pacte. "No era el moment d'explicar-ho perquè l'actualitat mana", ha reblat Albiach, que no ha donat detalls de l'acord que explicaran "en pocs dies", quan s'hagi establert una certa normalitat després de l'apagada.