Els Comuns avisen Junts que seria un «error» i un «enorme retrocés» facilitar un govern PP-Vox

El portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, ha avisat a Junts que seria un "error" i un "enorme retrocés" per a Catalunya que una decisió del partit de Puigdemont de trencar amb el PSOE facilités un govern PP-Vox. "En què beneficiaria a Junts i, sobretot, a Catalunya?", ha dit en roda de premsa el dia que l'executiva de Junts està reunida a Perpinyà per decidir com escenificar i les implicacions del trencament amb els socialistes. "És legítim pressionar el partit socialista perquè compleixi, però fer el joc o obrir camí a un govern de PP i Vox és una cosa que els catalans pagaríem d'una manera molt greu", ha afegit. També ha assenyalat que seria un "greu error" si Junts es planteja el trencament per "assumir" el programa d'Aliança Catalana.\r\n