Els Comuns exigeixen explicacions a Dalmau pel «desgavell» del retard de l'augment salarial a funcionaris

Els Comuns han demanat que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el "desgavell" del retard del pagament de l'augment salarial als treballadors públics. El portaveu a la cambra catalana, David Cid, ha instat Dalmau a concretar si hi ha hagut manca de previsió o algun altre problema. El govern espanyol va aprovar la setmana passada un augment del 0,5% als treballadors públics de l'Estat, però l'ingrés no es veurà reflectit a les nòmines catalanes fins a la tardor. A la nòmina de setembre els funcionaris cobraran l’increment del 0,5% des de principis d’any i a la de l’octubre s’hi inclouran els endarreriments del 2024. El Govern justifica el pagament en dues fases per la “complexitat derivada del procés de càlcul” entre gener del 2024 i agost del 2025 que comporta “recalcular l’import nòmina per nòmina, treballador per treballador".