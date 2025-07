Els Comuns rebutgen una moció de censura del PP i confien que Junts no l'avali: «Feijóo no anirà a Waterloo»

Els Comuns han rebutjat aquest dimarts una possible moció de censura del PP contra el president espanyol, Pedro Sánchez. En una roda de premsa al Parlament, el portaveu David Cid ha afirmat que els partits catalans no haurien de "parlar res" amb el PP ni tampoc amb Vox. En aquest sentit, davant la ronda de contactes iniciada pels populars amb el portaveu al Congrés, Miguel Tellado, com a negociador, Cid ha confiat que Junts no avali una eventual moció. El portaveu ha titllat de "jugada mestra" que Junts hagi suggerit al PP que, si vol reunir-se amb ells, hauran de fer-ho amb Carles Puigdemont a Bèlgica: "Tothom sap que Feijóo no anirà a Waterloo". Així mateix, Cid ha afegit que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o Tellado es reunissin amb Puigdemont, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, els "tallaria el cap més ràpid del que ho va fer amb Pablo Casado".