ERC defensa un independentisme inclusiu per la Diada: «Ser minoria porta a la derrota»

"Ser una minoria, per molt pura que sigui, només pot portar a la derrota": aquest és el missatge que ha llançat ERC a les portes de la Diada. La secretària general del partit, Elisenda Alamany, ha recordat que l'objectiu de l'independentisme sempre ha estat "ser més" i "sumar més gent" al projecte. Per això, ha considerat que la seva recepta és la "guanyadora" i l'ha contraposat a una part del moviment sobiranista que vol ser "excloent, tancat i enfadós", en clara referència cap a Aliança Catalana i l'extrema dreta d'arrel catalanista.
Alamany ha dit que ERC "manté la brúixola ben enfocada" recordant que l'espanyolisme és el principal escull per la llibertat de Catalunya. En aquest sentit, ha insistit que hi ha una part de l'independentisme que ha canviat d'enemic: "El seu problema ja no és l'estat opressor sinó l'enemic intern que és diferent a ells". Per altra banda, la secretària general d'ERC ha demanat que l'independentisme passi a l'ofensiva i que sigui capaç de tornar a convèncer la classe mitjana treballadora del país. També s'ha referit a les retirades d'estelades a Elx o a Alcorcón durant partits de futbol com a mostra que "els enemics" de l'independentisme no han desaparegut.
Acord de país en educació
Alamany també s'ha referit a l'inici de curs escolar, que aquest dimarts arranca amb vagues convocades. La dirigent republicana ha demanat revertir aquesta situació perquè no pot allargar-se més temps i ha recordat que el president del partit, Oriol Junqueras, va proposar un "gran acord de país" que incloïa un grup d'experts amb objectius concrets i més recursos pactats entre totes les forces democràtiques del Parlament. Alamany, però, també ha enfocat les crítiques cap al Govern: "És sorprenent que algú pensés que era bona idea marxar de vacances sense resoldre la crisi", ha dit.
Sobre aquest àmbit i en l'acció general del Govern, Alamany ha demanat a l'executiu que deixi d'anar "a remolc": "Creuen el temps s'emportarà els problemes", ha criticat. La secretària general del partit ha recordat que el PSC va presentar-se a les eleccions dient que eren "els campions de la gestió" i que l'executiu de Salvador Illa no fa res més que acumular els problemes. "Que deixin de presumir de gestió i que es posin a treballar", ha afegit. En la mateixa línia, Alamany ha considerat que de l'entrevista del president aquest dilluns no n'ha sortit res nou i ha criticat que Illa demani una "treva" a la comunitat educativa.
Més pressió a Junts pel finançament
Per altra banda, Alamany ha mantingut la pressió d'ERC a Junts pel nou model de finançament. L'acord entre el govern espanyol i els republicans va fer un pas més divendres passat amb l'aprovació al Consell de Política Fiscal i Financera, però els juntaires ja van deixar clar que es mantenien en l'esmena a la totalitat que defensa un concert econòmic per a Catalunya. En aquest sentit, la secretària general d'ERC ha dit que és "surrealista i incomprensible" que Junts s'oposi al nou model i que es posi "al costat" de PP i Vox. "No es tracta de si ERC es pot penjar una medalla o no, sinó de si els diners que són dels catalans se'ls queden els catalans o se'ls queda Espanya", ha sentenciat.
Per últim, Alamany també ha valorat la victòria de l'extrema dreta alemanya a les eleccions federals de Saxònia-Anhalt. Concretament, la dirigent republicana ha demanat als partits democràtics que no es dediquin a descriure la realitat, sinó a "atacar-la". En aquest sentit, ha reivindicat que en els dos anys al capdavant d'ERC, la nova direcció ha llegit els malestars de la societat catalana, centrats en l'encariment del cost de la vida, i ha tret pit d'estar-los abordant. "Som una de les forces que més creix en el context d'onada reaccionària", ha celebrat Alamany.