Extremadura celebrarà eleccions anticipades el pròxim 21 de desembre

La presidenta d’Extremadura, la popular María Guardiola, ha anunciat aquest dilluns la celebració d’eleccions anticipades el pròxim 21 de desembre. “No permetrem un bloqueig perquè alguns no som aquí per aferrar-nos a la cadira, som aquí per transformar Extremadura, per impulsar el creixement d’aquesta regió. I si hi ha un moment en què els grups s’enroquen i no permeten que això passi, hauran de ser els ciutadans els qui parlin, que per a això la democràcia té eines, jo no tinc gens de por d’escoltar els extremenys”, ha dit Guardiola en roda de premsa. La decisió de la presidenta -al govern autonòmic des del 2023- arriba després de constatar la dificultat per acordar uns nous pressupostos amb els de Santiago Abascal.
Feijóo avala l’avançament electoral
“El governant que respecta el seu poble compleix la seva paraula i un principi bàsic: davant del bloqueig, eleccions. Tot el suport del PP a Maria Guardiola. Demostra responsabilitat i valentia posant els extremenys al davant, i estic segur que l’hi recompensaran”, ha escrit el mateix líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un missatge a X.
La direcció del PP ha avalat aquest dilluns la decisió de la presidenta d’Extremadura, Maria Guardiola, d'avançar les eleccions autonòmiques el pròxim 21 de desembre. “Ni Maria Guardiola és Pedro Sánchez ni el PP és el PSOE. No tenim por de les urnes perquè el futur de cap dirigent no ha d’estar per sobre dels ciutadans que representa”, han assegurat fonts del partit. “Els ciutadans no poden ser ostatges de la feblesa dels seus governants”, han remarcat tot destacant que Guardiola ha estat “en contacte permanent” amb el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, qui coneixia i comparteix el pas que ha fet la dirigent davant la impossibilitat d’aprovar uns nous pressupostos amb Vox.