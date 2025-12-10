Govern, ERC i Comuns acorden un grup tècnic per «avançar» cap a la gratuïtat i universalització de l'etapa 0-3 anys

El Govern, ERC i Comuns han acordat la creació d'un grup tècnic per "avançar" cap a la gratuïtat i la universalització de l'etapa dels 0-3 anys. Així ho han pactat en una reunió aquest dijous al Parlament la consellera d'Educació, Esther Niubó, la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach i els diputats d'ERC Jordi Albert i Irene Aragonès. El grup tècnic, que estarà format per deu professionals de diferents disciplines, tindrà l'encàrrec d'estudiar el model actual i presentar unes conclusions en un termini de tres mesos. L'objectiu és presentar una llei al Parlament que garanteixi la universalització del 0-3, ja que aquest és un dels compromisos assolits en els pactes d'investidura entre l'executiu i els dos grups parlamentaris.\r\n