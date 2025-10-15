Illa es veurà amb el rei Carles III a Londres en un acte sobre el canvi climàtic

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaça aquest dimecres a Londres per assistir a unes jornades sobre el canvi climàtic, on hi haurà una recepció del rei Carles III d'Anglaterra. Illa i el monarca mantindran "una trobada" en què el dirigent català li traslladarà el compromís de Catalunya en la lluita contra les conseqüències de l'escalfament global, visibles en l'augment de les temperatures o ens els grans incendis, però també en fenòmens meteorològics extrems com la dana que aquests dies ha afectat les Terres de l'Ebre.
Fa un parell de setmanes, a Roma, Illa es va convertir en el primer dirigent de l'Estat que tenia una audiència privada amb el nou papa, Lleó XIV. Ara, no pas en format d'audiència ni de reunió privada, el president es veurà amb Carles -conscienciat sobre els efectes del canvi climàtic des de fa temps- en el marc d'aquestes jornades. Fonts governamentals no han aclarit el format de la trobada entre el president i el monarca, més enllà que es produirà aprofitant la recepció reial al Saint James's Palace de Londres.
La Generalitat i la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) han iniciat una col·laboració per promoure la lluita contra l'emergència climàtica i donar suport a la transició ecològica. Per formalitzar aquesta col·laboració, el president Illa ha viatjat a la capital britànica per assistir, aquesta tarda, a l'acte A Nature-First Economy: Towards a Healthy Society on a Thriving Planet organitzada per la CBA, fundada pel rei d'Anglaterra l'any 2020 per promoure la lluita contra el canvi climàtic, un objectiu que també persegueix el Govern.
La decisió de viatjar a Londres s'ha pres a última hora, a l'expectativa de la pluja del país, que han sacsejat de dalt a baix tota l'agenda presidencial des de diumenge a la tarda. En tot cas, l'aliança se centrarà en la prevenció i la lluita contra els incendis forestals, una prioritat tant de l'executiu com de la mateixa CBA. La plataforma ja hi treballa en col·laboració amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. L'aliança amb la Generalitat servirà per compartir coneixement i bones pràctiques sobre la lluita contra els incendis, i contribuirà a una nova estratègia forestal que vol impulsar el Govern.
La Circular Bioeconomy Alliance té com a objectiu accelerar la transició cap a una bioeconomia circular neutra i inclusiva. Està formada per organitzacions científiques, corporacions, bancs, fons, comunitats locals, ONG i empreses. La plataforma col·labora amb la Fundació "la Caixa", que hi dona suport en la lluita contra els incendis forestals i treballa en la conceptualització d'un centre europeu a Cap Roig per avançar cap a paisatges resilients i una economia circular al Mediterrani.