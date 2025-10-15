Junts descarta salvar els pressupostos d'Illa: «Està en mans de l'extrema esquerra»

Salvarà Junts els pressupostos de Salvador Illa? Toni Castellà, vicepresident de Junts, ha insistit aquest dimecres en una entrevista a RTVE que "mai" se'ls ha plantejat una negociació. "Illa està disposat a trencar amb els Comuns? Som incompatibles, som dos models de país", ha remarcat, al mateix temps que prpfundia en la idea que els "extrems populistes" són "dolents pel país". En aquest sentit, ha lamentat que el president estigui en mans "de l'extrema esquerra". "I no és el nostre model de país. La situació és gravíssima: portem tres pressupostos sense aprovar", ha apuntat el dirigent independentista, que ha recordat la responsabilitat dels comptes és de l'executiu i no d'ells.
"Nosaltres som alternativa de Govern. Aquesta és la nostra funció, i no salvar-li els mobles a un executiu dèbil com el d'Illa", ha remarcat Castellà, que ha lamentat que el PSC tombés les propostes nacionals de Junts en el debat de política general. "No els demanàvem un vot a favor, sinó una abstenció. I això complica molt les coses", ha indicat el vicepresident de la formació liderada per Carles Puigdemont, que ha recordat que els socialistes van votar amb el PP i Vox en aquest tipus de propostes. "El PSC pensa bloquejar mandats que proposem al Parlament? Sí. I això complica molt les relacions. Mai els vam demanar un vot a favor, sinó que no bloqueguessin", ha determinat.
I això, ha apuntat, és "irresponsable" perquè complica les relacions amb el PSOE a Madrid. "El dubte que genera el president Illa és que no sé si és qui anava a les manifestacions de Societat Civil Catalana o qui diu que és hereu de Tarradellas. Quan ho saps? Quan s'exerceix el vot. I ell va votar amb el PP i Vox", ha destacat el dirigent independentista. Tanmateix, no ha volgut concretar quines conseqüències hi haurà per tot plegat: de moment, s'ha quedat amb el termini que s'ha imposat Junts, que és prendre una decisió abans que s'acabi la tardor. "L'advertència se'ls va fer: no és acceptable que el que pactem a Ginebra sigui tombat al Parlament", ha tornat a apuntar.
Castellà, en referència a l'absència d'Illa a les Terres de l'Ebre aquest diumenge, quan ja havien començat els aiguats, ha insistit en la idea que "hauria d'haver estat a Catalunya" i no celebrant la Hispanitat a Madrid com a convidat. Quan va saltar l'alerta, en tot cas, el Govern va puntualitzar que el president ja era al país. "Si tu et creus que ets el president d'una nació, et quedes", ha ressaltat el vicepresident de Junts, que ha recordat que fa un any es va celebrar un ple monogràfic sobre emergències en el qual es va demanar neteja de les lleres dels rius. "Si fa un any l'oposició et diu que ho revisis, què ha fet el Govern durant aquest temps?", s'ha preguntat el dirigent independentista.