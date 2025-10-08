Junts posa en mans d'Illa el futur de la legislatura a Madrid: «Així no es pot continuar»

Si Salvador Illa no s'alinea amb les línies mestres de l'entesa vigent entre Junts i el PSOE a Madrid, el futur de la legislatura al Congrés dels Diputats perilla. Aquest és el missatge que ha enviat aquest dimecres Albert Batet, president del grup parlamentari comandat -des de l'exili- per Carles Puigdemont, en la segona jornada del debat de política general. Les votacions que hi haurà al final del debat, previstes per dijous i en les quals s'hi portarà el preàmbul de l'acord per investir Pedro Sánchez, seran el termòmetre per saber quin rumb agafarà la relació entre Junts i els socialistes. Batet, a banda, ha acusat Illa de portar Catalunya "a l'UCI", i de propiciar el trencament del pacte social al país.
L'Acord de Brussel·les, ha dit, és una eina per "resoldre" un conflicte que no neix de l'1-O, sinó del Decret de Nova Planta, com apareix en el preàmbul del text signat amb el PSOE, que neix de la "desconfiança". "No estem satisfets del compliment, ni dels terminis, ni de les carpetes. Toca parlar del relat i de la realitat: o hi ha normalitat, o hi ha conflicte pendent de resoldre. No podem tolerar una doble vara de mesurar. No es pot destruir a Catalunya el que es construeix a Ginebra. Cal un punt d'inflexió, perquè així no es pot continuar. Es juguen moltes coses en les votacions d'aquest dijous. Si el camí de la negociació arriba a la seva fi, buscarem una altra via", ha ressaltat el dirigent de Junts.
Illa ha indicat que el PSC no va participar en l'entesa a Brussel·les, però ha volgut deixar clar que al Parlament s'hi ha de dirimir allò que té veure amb Catalunya, i no més enllà. "Això ha de continuar sent així", ha remarcat el president de la Generalitat en la rèplica. Si el Govern hi pot ajudar, s'hi ha obert, però sense comprometre's en qüestions concretes. "No obstaculitzem en res", ha apuntat el líder socialista. Batet, quan ha tornat a pujar al faristol, li ha retret a Illa que el PSC aconseguís l'alcaldia de Barcelona amb el PP, o els vots al Parlament amb la dreta espanyola i Vox. També ha aprofitat per retreure-li que encara no s'hagin publicat completes les balances fiscals.
Oposició i alternativa
"La seva dependència dels Comuns i la submissió a Madrid deixen clar que vostè no lidera, que Catalunya no funciona i que el Govern no va bé", ha remarcat Batet, que ha situat Junts com a "oposició i alternativa" al mateix temps. "Som la garantia de defensar el país", ha indicat. L'executiu, ha dit, ha de prendre "decisions que no són fàcils", entre les quals un finançament amb forma de concert econòmic o bé un ple monogràfic sobre el trencament del pacte social. Cal un pla de xoc urgent que ha de tenir a veure amb el salari mínim català, abaixar l'IRPF, suprimir l'impost de successions i també bonificar l'impost de transmissions patrimonials. Les propostes de resolució aniran en aquest sentit.
"El relat no s'assembla a la realitat del dur dia a dia de les catalans", ha indicat Batet, que ha ha constatat la capacitat d'llla com a "gran anestesiador de Catalunya". "Té aquest encàrrec, i a fe de Déu que ho està aconseguint com a alumne aplicat d'espanyolització. Altres ho havien intentat, però no tenien suport per aconseguir-ho. Paradoxalment, vostè ha tingut els vots d'ERC i dels Comuns", ha insistit el president del grup parlamentari de Junts. Segons ell, mai s'havia vist un president "tan complaent" amb l'Estat. "Si et passes en excés amb la dosi [d'anestèsia], es pot entrar en coma. Vostè està portant el país a l'estat de coma, ha posat més anestèsia del compte", ha remarcat Batet.
El president del grup parlamentari de Junts ha acusat Illa de "portar Catalunya a l'UCI", i també d'haver espatllat l'ascensor social del país. És en aquest context que ha situat problemes com unes "Rodalies del tercer món", el preu de l'habitatge o una fiscalitat, a parer de Junts, massa alta. "El català recula més que mai, però el Govern parla més castellà que mai. Les escoles estan tensionades per la incapacitat de regular el fenomen migratori, i no proporcionen les eines necessàries. Li recomano que no es cregui la seva pròpia propaganda, que és l'únic que està en marxa. No s'enganyi vostè mateix: Catalunya despertarà de l'anestèsia, i reaccionarà davant l'intent de liquidació nacional", ha dit.
"Vostè és el president de la Generalitat, no el salvador de Sánchez o del rei. No li demanem que es faci independentista, però sí que defensi Catalunya. Catalunya no va bé perquè l'economia grinyola", ha ressaltat Batet, que ha dibuixat un país amb el motor gripat, tant en turisme com en indústria i equilibri territorial. Els serveis públics "trontollen", perquè tot i tenir vuit milions d'habitants "funcionen com si en fossin sis". "Els qui volen arribar als deu milions sembla que visquin en un altre planeta", ha destacat. Calen millors salaris per resoldre carpetes com l'habitatge. "El que calen són fets, i la solució no passa només pel sector públic. Ni pels Comuns, que no són el camí", ha insistit.
Dubtes amb l'habitatge
Referint-se a les promeses en habitatge -214.000 pisos nous en l'horitzó dels propers cinc anys-, Batet s'ha mostrat descregut. "Les pluges de milions del PSC acaben com Rodalies", ha apuntat el president del grup parlamentari de Junts, queixós també de la situació del català i de la seguretat. "Cal contundència contra la multireincidència", ha manifestat el dirigent independentista. "La gent paga els seus impostos i veu com el país se li està desfent a les mans", ha relatat Batet. "Posar en perill el contracte social fa saltar pels aires el contracte social, i dona aire als populismes dels dos extrems", ha destacat el líder de Junts a la cambra catalana, apel·lant a la "responsabilitat" de tothom.
La mala gestió, ha dit, va vinculada a una "feblesa" parlamentària que porta a "no tenir pressupostos". "S'ha vist obligat a governar a cop de decret. Donald Trump també governa així, i no és el millor exemple. Jéssica Albiach i David Cid manen més que qualsevol conseller. Segueixen les polítiques dels Comuns. No es poden fer les coses amb qui defensa el decreixement i les ocupacions", ha apuntat Batet, que ve Illa supeditat a Madrid. "Els recursos els reté Madrid amb el dèficit fiscal. En un any, no s'ha plantat mai a Madrid. Ahir no va dir ni una paraula sobre el català a Europa, o sobre l'opa del BBVA, o per demanar un increment del sostre de despesa. Té més lleialtat a Sánchez que a Catalunya", ha dit.