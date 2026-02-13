13 de febrer de 2026

Política

La CUP planteja declarar tot Catalunya com a zona tensionada per prohibir-hi la compra especulativa

  Habitatges a Barcelona, en imatge d'arxiu

Publicat el 13 de febrer de 2026 a les 14:40

La CUP ha registrat aquest divendres una proposició de llei al Parlament per prohibir l'ús especulatiu de l'habitatge i el sòl. En una roda de premsa a la cambra, la diputada Laure Vega ha assegurat que la iniciativa no és "simbòlica" ni està pensada per a fer "pirotècnica parlamentària", sinó que pretén construir un "cos legislatiu sòlid" per evitar l'especulació. Entre les mesures de la llei hi ha la de declarar tota Catalunya com a zona tensionada a través del sistema de les vegueries; reservar un 70% del sostre per habitatge de protecció oficial (HPO) en noves transformacions i un 50% per edificis de nova construcció o que el Jurat d'Expressió de Catalunya fixi el preu en situacions "de desacord" durant la compra per tanteig i retracte. Vega ha explicat que la llei estatal exigeix una justificació tècnica per declarar la zona tensionada a "àmbits territorials concrets" i que per això creuen que la millor forma per fer-ho és utilitzar el mecanisme de les vegueries. "Si haguéssim decidit declarar tensionat tot Catalunya en un únic expedient, seria impugnat, perquè tenim realitats diferenciades segons el territori", ha expressat Vega.

