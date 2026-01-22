L'equip mèdic d'Illa indica que el president «evoluciona favorablement» de l'osteomielitis púbica

L'equip mèdic de Salvador Illa ha indicat aquest dijous a la tarda que el president de la Generalitat "evoluciona favorablement" de l'osteomielitis púbica provocada per un bacteri que se li va diagnosticar a principis de setmana. El cap de l'executiu català està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on continua amb el tractament amb antibiòtic segons la pauta prescrita pels facultatius. Tal com van apuntar dilluns els metges, de moment cal que acabi el tractament a l'hospital, un procés que durarà unes dues setmanes. I en funció de la seva evolució, decidiran si pot continuar fent-lo des de casa seva.\r\n