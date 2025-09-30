Minut de silenci al Parlament pel genocidi a Gaza amb equilibris del PP i el boicot de l'extrema dreta

El Parlament ha fet un minut de silenci per condemnar el genocidi d'Israel sobre Gaza. Vox ha marxat del ple abans de començar i Aliança Catalana ha demanat la paraula per dir que marxarien de la cambra perquè, segons els ultres, la majoria del ple "ha comprat el relat de Hamàs". El PP ha hagut de fer equilibris i si bé hi ha participat "per respecte humanitari amb les víctimes de Gaza", han dit que no comparteixen "la terminologia" ni tampoc que no es condemnin "totes les víctimes". La prèvia del minut de silenci s'ha convertit en un moment per marcar posició política, i tots els grups han intervingut per dir què en pensen. Les formacions d'esquerres han defensat el minut de silenci i han condemnat el genocidi. Junts, per la seva banda, hi ha donat suport, però no ha signat el text perquè no incorpora l'atemptat de Hamàs del 7 d'octubre ni tampoc una referència als ostatges. \r\n